Le amiche che non ti aspetti | la principessa Anna e Camilla di Cornovaglia

Camilla e la principessa Anna all'Università di Aberdeen

Dal 2013 Camilla Parker Bowles ha il titolo onorifico di cancelliera dell'università scozzese di Aberdeen. E in queste vesti, durante una cerimonia che si è svolta martedì 14 gennaio, ha conferito un riconoscimento alla cognata, la principessa Anna, per il suo impegno nell'ambito benefico (la secondogenita di Elisabetta II è presidente di Save the Children dal 1970, e si occupa di altre 340 organizzazioni). La duchessa di Cornovaglia e la ...

