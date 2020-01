L’agricoltore con le bandiere naziste e le armi in casa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non ci crederete, ma anche lui è in realtà solo un collezionista che non ha alcuna ideologia. Mattia Nicola Cazzanelli, agricoltore di 42 anni, aveva armi e munizioni ovunque, dentro i cassetti e in ogni stanza, dalla cantina al garage, dalla camera da letto alle due cassaforti, per non parlare delle due uniformi dell’esercito nazista che aveva esposto in bella mostra nel sotterraneo e degli «innumerevoli oggetti, immagini ed equipaggiamenti militari». L’agricoltore con le bandiere naziste e le armi in casa Ma che non si pensi che Cazzanelli sia un nostalgico nazista. No, no. Come sempre in questi casi, Cazzanelli, celibe e residente con la madre a Lavagno, si è scusato dicendosi «dispiaciuto» per l’accaduto. «Ho commesso una leggerezza», ha detto in aula dopo essere finito a processo con rito direttissimo di fronte al giudice Carola Musi e davanti al pm d’udienza Giorgia Bonini ... Leggi la notizia su nextquotidiano

