La De Santis se ne va rinnegando il Carroccio. L’ormai ex direttrice di Rai1 avrebbe minacciato di far causa a viale Mazzini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Curioso destino quello della (ormai ex) direttrice di Rai Uno Teresa De Santis, indissolubilmente legato, nel bene e nel male, al Festival di Sanremo, dove tutto cominciò esattamente un anno fa e dove tutto finisce miseramente oggi. Fece il suo esordio pubblico proprio nella conferenza stampa di presentazione del super evento dell’Ammiraglia, fra le polemiche sui migranti, e fra le polemiche se va anche stavolta. Ma stavolta riguardano lei. Pare che la ex giornalista del Manifesto indicata a suo tempo da Matteo Salvini (e questo ancora oggi rimane un mistero) non abbia preso benissimo la decisione dell’ad Rai Fabrizio Salini di sostituirla con Stefano Coletta, promosso dopo l’ottimo lavoro svolto alla direzione della terza rete e che lo abbia addirittura minacciato di cause legali “Non è finita qui”. Sembra abbia detto proprio così Teresa tirandosi dietro la porta dell’ufficio di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

