“Io, nero e italiano, vi dico: basta, non fissatemi come se fossi un pericolo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Solomon: "Vi scrivo perché vorrei far capire a molte persone che l'Italia sul tema integrazione è abbastanza indietro. Vorrei farvi vedere cosa vuol dire essere un italiano nero. Qui nessuno fa la vittima. Sarebbe bello non ricevere sguardi di persone che ci fissano". Leggi la notizia su fanpage

