Inferno di fuoco nella notte: bruciano capannoni pieni di miglia di cassette di plastica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il rogo, di probabile origine dolosa, a San Cesareo comune dell'area metropolitana di Roma. In fiamme due capannoni all'interno di un'azienda agricola. I vigili del fuoco sono stati a lavoro tutta la notte per domare le fiamme, mentre i carabinieri hanno aperto un'indagine per appurare la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabili. Leggi la notizia su fanpage

manuela_orazi : E lei blocca le euo6, grazie ?@virginiaraggi? - CorriereCitta : Pontina, inferno al campo rom: vigili del fuoco impegnati tutta la notte per spegnere l’incendio (VIDEO)… - GiuCosimetti : @virginiaraggi Salvaguardate la Pontina se ci riuscite. Non bloccate le Euro 6 quando i gas velenosi arrivano dai c… -