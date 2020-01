I 120 richiedenti asilo licenziati dal decreto Salvini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) 120 richiedenti asilo e titolari di permessi provvisori di protezione umanitaria perdono il lavoro da magazziniere o autista o camionista presso una delle più grandi aziende di logistica italiana, la Number 1 Logistic di Parma, per effetto del decreto sicurezza. Quel contratto regolare, uno stipendio da 1.000 a 1.200 euro, spiega oggi Alessandra Ziniti su Repubblica, sfuma: L’ingegnere Renzo Sartori, presidente della Number 1, gruppo da 4.000 dipendenti, e vicepresidente nazionale di Assologistica parla da imprenditore: «Quello che mi auguro è che non se ne faccia una questione di lotta politica, che si abbia il coraggio di affrontare un problema che può e deve essere risolto. Io non dico che chiunque deve essere integrato ma dare la possibilità di imparare la lingua, entrare in un percorso formativo e avere un posto di lavoro, e dunque di rimanere in Italia a chi riesce, è una cosa da ... Leggi la notizia su nextquotidiano

DIFelisari : RT @antonluca_cuoco: 20% dei prodotti che troviamo nei supermercati passa dalla Number 1 Logistic. Negli ultimi anni l’azienda ha avuto dif… - iaia2865 : RT @andrea_pecchia: Non trova autisti, forma e assume 120 richiedenti asilo. Ma i #decretisicurezza lo costringono a licenziarli. Altro ch… - tortorellabruna : RT @LaPrimaManina: Non trova autisti, forma e assume 120 richiedenti asilo. Ma i decreti Sicurezza lo costringono a licenziarli Il manager… -