Gruppo PSA - Doppio cambio ai vertici di Citroën e DS (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Gruppo PSA annuncia nuove nomine nel Gruppo direttivo dei marchi Citroën e DS. A partire da oggi, Vincent Cobee, ex vice direttore della Citroën, sostituirà Linda Jackson come direttore generale del marchio del double chevron e membro del Comitato esecutivo globale. Lo stesso tipo di avvicendamento è stato disposto anche per i vertici del brand premium del Gruppo, con Béatrice Foucher, fino a oggi vice direttrice DS, che prende il posto di Yves Bonnefont. Leggi la notizia su quattroruote

