Di Maio su Libia e Iran: “Molte critiche all’Italia e all’Ue, ma le soluzioni semplici non esistono” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha pronunciato un lungo discorso in Senato per fare il punto della situazione sull'attuale scenario internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Iran, Iraq e Libia. "L'Italia ha dato un contributo importante e potrà continuare a farlo se sulle polemiche di corto respiro prevarrà una visione lungimIrante e condivisa. Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi. Non si tratta di ingenuità: per puntare a soluzioni politiche sostenibili dobbiamo giocare in squadra, parlare con una voce unica e agire con equilibrio", ha detto il capo della Farnesina. Leggi la notizia su fanpage

