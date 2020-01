Coppa Italia in tv oggi: orario, calendario e programma delle partite. Diretta gratis e in chiaro (15 gennaio) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prosegue la finestra della Coppa Italia di calcio 2020, con gli ottavi di finale che vedranno disputarsi quest’oggi ben tre sfide, partendo dalle ore 15.00, quando l’Atalanta se la vedrà con la Fiorentina, in casa dei viola, per un match dall’esito incerto, mentre alle ore 18.00 toccherà Milan di Zlatan Ibrahimovic, opposto alla SPAL a San Siro. A chiudere il quadro, alle 20.45, sarà invece il confronto tra la Juventus campione d’inverno e l’Udinese. La copertura televisiva degli incontri è affidata alla Rai, che aprirà il palinsesto su Rai 2, per le partite delle 15.00 e delle 18.00, mentre in prima serata sarà Rai 1 a mandare in onda l’ultima gara. Non mancherà inoltre la possibilità di guardare la competizione in streaming, attraverso la piattaforma gratuita Rai Play. Il programma di oggi e dove vedere le partite in tv e streaming: mercoledì ... Leggi la notizia su oasport

