Conto corrente con decesso intestatario non si estingue. La sentenza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Conto corrente con decesso intestatario non si estingue. La sentenza Il titolare di un Conto corrente muore: cosa succede alle somme depositate sul Conto stesso? Quest’ultimo può essere estinto dalla banca? In materia ci sono diverse interpretazioni giurisprudenziali, che però risultano contraddittorie e non approfonditamente chiare. Sul tema può dunque essere utile fare una disamina particolareggiata, per capire qual è l’interpretazione più giusta da assolvere nel caso di decesso di intestatario di un Conto corrente e qual è il comportamento che la banca dove è stato aperto quel Conto deve tenere. Conto corrente: decesso intestatario, cosa succede? Le due interpretazioni La prima interpretazione più comune è che la posizione debitoria dell’intestatario del C/C deceduto passi direttamente agli eredi. Questo significherebbe che le operazioni e le movimentazioni agite sul Conto ... Leggi la notizia su termometropolitico

