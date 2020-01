Collio di Vobarno, aggredita da due pitbull mentre difende il suo cagnolino: ferita una donna (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una donna di 50 anni è stata aggredita martedì 14 gennaio, a Collio di Vobarno, paese in provincia di Brescia, da un paio di pitbull, mentre cercava di difendere il suo cagnolino. La donna, entrata in una tabaccheria con in braccio il suo animale di piccola taglia, si è ritrovata nel mezzo dell’attacco dei due cani che puntavano al suo amico a quattro zampe, Le si sono scagliati contro con forza, ma la vittima designata non era lei, bensì il suo cagnolino di piccola taglia che reggeva tra le braccia, procurandole ferite medicate poi con qualche punto di sutura. Protagonisti dell’aggressione ai danni della 50enne, e del suo animale domestico, due pitbull di proprietà del titolare del tabacchi in cui la donna era entrata da poco, a Collio, frazione di Vobarno, paese in provincia di Brescia. Donna ricoverata in codice giallo, ma il cane non sta tanto meglio I cani hanno visto il ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Collio di Vobarno, aggredita da due pitbull mentre difende il suo cagnolino: ferita una donna - zazoomnews : Collio di Vobarno donna entra in una tabaccheria e viene aggredita da due pitbull - #Collio #Vobarno #donna #entra - zazoomnews : Collio di Vobarno aggredita da due pitbull mentre difende il suo cagnolino: ferita una donna - #Collio #Vobarno… -