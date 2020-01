Chi è Francesco Aiello, candidato M5s alle regionali in Calabria 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Movimento Cinque Stelle ha scelto il suo candidato alle elezioni regionali in Calabria 2020: si tratta del docente universitario Francesco Aiello. Dopo le prime indiscrezioni circa la nomina, il docente si è preso qualche giorno prima di sciogliere la riserva sull’accettazione della proposta di candidatura. In precedenza aveva confermato lui stesso di essere oggetto di valutazione da parte di diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle. “In ogni caso”, aveva aggiunto “rimane vivo il mio impegno nella direzione di mantenere alta la qualità del dibattito sul futuro della Calabria”. Morra: “Candidatura inaccettabile” Contro la candidatura di Francesco Aiello si è espresso il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, al termine di una visita negli Stati Uniti. Il senatore ha avvertito il M5s del rischio rappresentato dalla nomina del ... Leggi la notizia su notizie

