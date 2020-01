Bianca Guaccero, la super bomba sulla conduttrice di Detto Fatto. Quella voce è un fulmine a ciel sereno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bianca Guaccero, la notizia che circola sul suo conto lascia basiti i fan. La bella conduttrice di Detto Fatto ha preso una decisione “choc” che sarà una pugnalata per i suoi fan. Bianca Guaccero lascia la Rai. Vi pare possibile? Sembra una follia e invece ha deciso. Dopo due anni al timone di Detto Fatto (ricordiamo che Bianca aveva preso il posto di Caterina Balivo che è passata a Rai 1 alla conduzione di Vieni da me), la Guaccero ha deciso di mollare. Ma veramente? Sì. Almeno stando a quello scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 15 gennaio. Stando a quanto rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Bianca Guaccero avrebbe in ballo un nuovo progetto televisivo con Sky. Non si sa molto di ciò che farà Bianca Guaccero alla Rai ma si sa che potrebbe condurre un programma al mattino. Un formato completamente nuovo… Questa notizia è un vero fulmine a cielo ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

