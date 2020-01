Banche: quando il conto corrente può essere chiuso senza preavviso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le Banche possono prendere alcune importanti decisioni rispetto ai conti senza nemmeno avvisare il cliente. Di cosa si tratta? Soldi (Fonte: Getty Images) Un quesito che da diverso tempo accompagna i correntisti italiani, è quello relativo alla chiusura unilaterale dei conti da parte delle Banche. A quanto pare, gli istituti bancari hanno il “diritto” di poter procedere interrompere il rapporto in qualsiasi momento, laddove si vengano a creare determinate condizioni. A rivelarlo è stato Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del Ministero dell’Economia durante un interrogazione in Commissione Finanze del Senato posta al Governo da parte del senatore Armando Siri. L’oggetto di discussione è stato l’operato di alcune Banche come Unicredit e Sanpaolo, che hanno deciso di chiudere i conti correnti sui quali sono scattate delle ... Leggi la notizia su chenews

falconlink19 : RT @VincenzoImpera1: Che siano le #banche a salvare il sistema creditizio, non lo Stato! #Risparmiatori usate #cervello quando dovete #dife… - VincenzoImpera1 : Che siano le #banche a salvare il sistema creditizio, non lo Stato! #Risparmiatori usate #cervello quando dovete… - Michelamikba1 : RT @giuslit: @MarcoGaiazzi @borghi_claudio A me un certo Roberto Ruozi insegnò come funzionano le banche. Quando poi avrà letto l’art. 47… -