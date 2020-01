Antonella Elia e il doloroso rimpianto di non essere mai diventata mamma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pochi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed Antonella Elia mette già a nudo le sue debolezze. Dopo una prima crisi del week end, in cui ha messo in discussione la sua capacità di proseguire con il gioco del reality, nel daytime di ieri si è lasciata sopraffare da un momento di sconforto. È stato allora che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha voluto fare ai suoi coinquilini una dolorosa confessione. La Elia ha parlato ad Ivan Gonzalez e Adriana Volpe e Paola Di Benedetto del suo suo più grande rimpianto: non essere mai diventata mamma. Antonella Elia e il sogno di maternità C’è una forte nota di disillusione nelle parole di Antonella Elia, quando confessa ai suoi coinquilini che avrebbe tanto voluto un bambino. Il fato ha voluto però che quando la Elia si rese conto di questo desiderio di maternità, al contempo realizzò che probabilmente fosse ormai troppo ... Leggi la notizia su thesocialpost

