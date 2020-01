Anche senza Gwyneth Paltrow, la profumeria è piena di sostanze assurde (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “This smells like my vagina”. Mentre Gwyneth Paltrow ci trollava tutti (e non è certo la prima volta) registrando il sold out della candela profumata – da 75 dollari – che le ricorda l’odore delle sue parti intime, abbiamo deciso di sfidarvi a indovinare quali tra queste note olfattive hanno l’origine più strana. Perché sì: se non sapete che esistono fragranze che ricordano la pancetta affumicata o l’asfalto appena steso, siete chiaramente rimasti indietro nell’arte profumiera. Mettete subito alla prova la vostra memoria olfattiva (o, più spesso, la fantasia) per risalire alle materie prime dei vostri eau de parfume. Ps: nessun giornalista di Wired è stato maltrattato per la realizzazione di questo articolo. (Immagini: Getty Images, Wikimedia Commons) Anche senza Gwyneth Paltrow, la profumeria è piena di sostanze assurde Wired. Leggi la notizia su wired

RealPiccinini : Scusa Ameri, volevo dirti che sei stato il numero 1. L’unico in grado di raccontare il gioco in tempo reale. Con il… - annatrieste : Senza offesa per Ibra oggi anche OSPINA IS BACK. Vabbè. Niente. Così - LegaSalvini : La decisione sulla Gregoretti è stata collegiale, non del singolo ex Ministro Salvini. Per questo se davvero voglio… -