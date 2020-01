Volley femminile, la Finale Scudetto si giocherà in gara secca a Trieste. Scelte data, orario, sede e diretta tv (Di martedì 14 gennaio 2020) La Finale Scudetto di Volley femminile si disputerà sabato 9 maggio (ore 18.00) all’Allianz Dome di Trieste. Nella giornata odierna sono state ufficializzate date, sede e orario d’inizio dell’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore: lo Scudetto verrà infatti assegnato in una gara secca e non in una serie al meglio delle tre o delle cinque partite com’è stato nel passato. Il match unico si è reso necessario per accorciare il calendario visto che siamo in un anno olimpico, ai playoff parteciperanno le migliori 12 squadre della Serie A1: le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di Finale dove aspetteranno le vincitrici degli spareggi tra le altre otto formazioni. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Finale Scudetto Volley femminile: QUANDO E DOVE SI ... Leggi la notizia su oasport

