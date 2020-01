Tra Nord e Sud un divario che rischia di diventare un abisso (Di martedì 14 gennaio 2020) Le differenze territoriali del mercato del lavoro si sono accentuate dopo la grande recessione. Non solo al Sud l’occupazione è più scarsa rispetto al Nord, ma è anche meno intensa in termini di ore lavorate. Ed è sempre meno stabile e sempre meno qualificata. di Ivana Fellini e Emilio Reyneri (Fonte: lavoce.info) Crescono le differenze Qualche giorno fa il Corriere della Sera ha ricordato di aver pubblicato nel 1972 un articolo in cui un grande meridionalista come Pasquale Saraceno prevedeva che “Il divario fra Nord e Sud verrà colmato solo nel 2020”. Purtroppo, mai previsione fu tanto errata. Soprattutto in questi ultimi anni, l’antica frattura territoriale del mercato del lavoro italiano si è semmai ancor più accentuata, anche ben al di là di quanto risulta dall’indicatore cui si fa più comunemente riferimento, il livello dell’occupazione. La grande recessione ha infatti ampliato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

dellorco85 : L'alta pressione sta facendo alzare i livelli di smog nel Nord del Paese. Piemonte, Lombardia e Veneto chiudono le… - Noovyis : (Tra Nord e Sud un divario che rischia di diventare un abisso) Playhitmusic - - ilfattoblog : Tra Nord e Sud un divario che rischia di diventare un abisso -