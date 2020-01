Ti ho inviato un codice per sbaglio”: non rispondere alla truffa su WhatsApp (Di martedì 14 gennaio 2020) Con un testo nel quale è scritto "Scusami, ti ho inviato un codice di 6 cifre via SMS, potresti inviarmelo?" dei malintenzionati inviano, spacciandosi per un parente o un amico della vittima, quello che potrebbe sembrare il tipico codice di autenticazione che si riceve da WhatsApp al momento dell'iscrizione. Lo scopo? Appropriarsi degli account delle vittime. Leggi la notizia su fanpage

