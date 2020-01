The Falcon and the Winter Soldier: sospese le riprese a Portorico per via del terremoto (Di martedì 14 gennaio 2020) Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono state sospese dopo i terremoti che hanno colpito l'isola di Portorico nei giorni scorsi. Le riprese della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, in corso a Portorico, sono state sospese per via dei terremoti che hanno colpito l'area nei giorni scorsi. La scorsa settimana Portorico è stata colpita da un terremoto di grado 6.4, seguito nel weekend da un secondo terremoto di intensità 5.9. Lo schedule di The Falcon and the Winter Soldier prevedeva due settimane di riprese nella parte settentrionale dell'isola di Portorico, ma Disney e Marvel hanno deciso di sospenderle per non mettere a repentaglio cast e crew. Al momento non sappiamo se le riprese verranno riprogrammate più avanti o ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and the Winter Soldier: sospese le riprese a Portorico per via del terremoto… - zooppaitalia : The Falcon and Winter Soldier: ecco il nuovo look del Soldato D’Inverno nella foto dal set -