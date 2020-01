Suicidio sui binari nel veneziano: treni in ritardo fino a 120 minuti (Di martedì 14 gennaio 2020) Una persona è stata travolta e uccisa sui binari del treno nella stazione di Porto Marghera, nel veneziano: potrebbe trattarsi di un Suicidio. Al momento non si conoscono le generalità e il sesso della persona. L’incidente, verificatosi all’altezza del complesso Vega, tra Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, ha causato disagi alla circolazione. I treni, infatti, potrebbero subire ritardi fino a 2 ore. Suicidio Porto Marghera Caos sulla circolazione ferroviaria veneziana. Intorno alle ore 11 di martedì 14 gennaio una persona è stata travolta e uccisa da un treno a Porto Marghera: potrebbe trattarsi di un Suicidio. Secondo le prime informazioni, i treni sono stati ritardati fino a 120 minuti e potrebbero subire ulteriori modifiche, deviazioni o cancellazioni. Dopo lo scontro tra due treni nella metropolitana di Napoli, dunque, anche Venezia va in tilt. L’investimento ... Leggi la notizia su notizie

