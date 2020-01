Simona Ventura | “Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani | è una quercia a cui

Simona Ventura innamoratissima di Giovanni Terzi : “Ci siamo trovati” : Simona Ventura si racconta a 360° in un’intervista al settimanale Chi. La conduttrice ritorna sul grande amore con Giovanni Terzi, il giornalista che ogni giorno sempre più le fa battere il cuore e con il quale è intenzionata a sposarsi. Il matrimonio, stando a quanto dichiarato nell’intervista, “è nei piani“ ma data e luogo non sono stati ancora specificati. Giovanni Terzi? “Una quercia a cui posso appoggiarmi“ Raggiante, solare e più ...

Simona Ventura senza freni - la stoccata a Cattelan non passa inosservata : Questo articolo Simona Ventura senza freni, la stoccata a Cattelan non passa inosservata è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura senza freni ne ha per tutti: da Alessandro Cattelan a Paola Ferrari, passando per Manuel Agnelli Super Simo ne ha per tutti. Super Simo non ha peli sulla lingua e ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue osservazioni sui colleghi nel corso di un’intervista per il ...

Simona Ventura si sposa? La conduttrice svela finalmente la verità : Simona Ventura ha ribadito al settimanale Chi la sua intenzione di sposare il compagno Giovanni Terzi, noto giornalista e scrittore: Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani: lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare. Nel corso dell’intervista, sul numero in uscita domani, la conduttrice ha anche ...

Simona Ventura insieme ai figli - la sorella - mamma e papà : la foto di famiglia : Simona Ventura e Giovanni Terzi sono sempre più innamorati. E nell’ultimo numero di ‘Chi’, che uscirà mercoledì 15 gennaio, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha proposto una bellissima foto di lei in compagnia di tutta la famiglia. Poi si è passati all’intervista vera e propria della conduttrice televisiva. A proposito della sua vita privata, Simona ha avuto due figli dall’ex Stefano Bettarini: Niccolò e ...

Gossip News : Simona Ventura al vetriolo - Diletta e Antonella sventola bandiera bianca : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Simona Ventura e la stoccata ad Alessandro Cattelan, di Diletta Leotta e Antonella Clerici, sventola bandiera bianca, di Ivan e le sue avances alle donne in casa e di Andrea Damante e la sua nuova fiamma… Simona Ventura: E’ tornata SuperSimo! E attenzione, è tornata con il botto… questa settimana, si ...

Simona Ventura - stoccate a Cattelan e Paola Ferrari. Niente Sanremo : Simona Ventura senza peli sulla lingua. Dichiarazioni fumantine su Alessandro Cattelan, Paola Ferrari e Manuel Agnelli. Niente Sanremo e news sul matrimonio con Giovanni Terzi Simona Ventura si racconta al magazine Chi (in edicola da domani mercoledì 15 gennaio) e lo fa senza peli sulla lingua, rispondendo per le rime a chi ha avuto parole […] L'articolo Simona Ventura, stoccate a Cattelan e Paola Ferrari. Niente Sanremo proviene da Gossip ...

Simona Ventura si sposa : «Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani!» : La bravissima e simpaticissima Simona Ventura si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice Tv ha parlato di diversi argomenti spaziando dalla sua vita privata a quella lavorativa. Tra i vari temi è saltato fuori anche quello del matrimonio. La Ventura ha finalmente ritrovato il sorriso e la felicità con il suo compagno Giovanni Terzi e a quanto pare sarebbe pronta a compiere il ...

Simona Ventura parla del matrimonio. E dice la sua su Sanremo : Simona Ventura si racconta senza filtri, dal matrimonio con Giovanni Terzi a Sanremo. La conduttrice non sarà al Festival, ma ha le idee chiare riguardo gli ospiti di Amadeus e i cantanti in gara. “Non ci sarò, era solo una voce uscita sui giornali, ma faccio il tifo per Amadeus perché lo merita” ha detto sulle pagine del settimanale Chi. Super Simo ha poi difeso Diletta Leotta e Rula Jebreal, finite al centro delle polemiche per via ...

Simona Ventura struccata : lo scatto lascia i fan senza parole [FOTO] : Simona Ventura è sempre una miss! Simona, negli anni, ha mantenuto l’aspetto giovanile e sexy che l’ha sempre caratterizzata: oggi la vediamo in uno scatto particolare, dove la conduttrice si è mostrata ai followers di Instagram senza trucco… Bella: senza trucco e senza inganno Insomma in molti ricorrono alla chirurgia estetica o al trucco pesante, Simona, invece, non teme il giudizio del pubblico e non ha problemi a mostrarsi ...

‘Sospesa prima di andare in onda…’ : Simona Ventura - la confessione su Settimana Ventura : La confessione di Simona Ventura Dopo lo stop dovuto al periodo natalizio, da domenica 12 gennaio su Rai Due torna Settimana Ventura. Dopo un esperimento di un paio d’ore di trasmissione, Simona Ventura tornerà con il tradizionale orario, ovvero da mezzogiorno fino alle 13 per poi passare la linea al Tg2. E proprio per il nuovo appuntamento che la compagna di Giovanni Terzi, attraverso i suo social ha fatto una confessione. In pratica la ...

Simona Ventura fa una confessione : “Sospesa prima di andare in onda” : Simona Ventura fa una confessione su Settimana Ventura: “Mi sento sospesa prima di andare in onda” Tornerà domani, domenica 12 gennaio, Settimana Ventura, con una nuova puntata, la seconda del 2020. Sarà un ritorno all’orario tradizionale per Simona Ventura quello domani, dopo la puntata speciale di domenica scorsa durata due ore e iniziata alle 11.00 circa. Da domani, però, come appena detto, Settimana Ventura tornerà a far ...

Simona Ventura si sfoga : “Calunnie su di me per farmi perdere i figli e il lavoro” : Simona Ventura si sfoga in una lunga intervista rilasciata durante Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Ancora una volta la conduttrice ha ricordato il suo passato lontano dalla tv, i pettegolezzi sul suo conto e le prove affrontate. Oggi Super Simo è tornata sul piccolo schermo dopo un periodo d’assenza, ma non dimentica la sofferenza e i torti subiti. “Sono una persona alla quale sono state fatte ...

Simona Ventura : “Calunnie contro di me - mi accusarono di drogarmi per farmi perdere figli e lavoro” : Simona Ventura è stata ospite della puntata del programma di Rai1 'Da noi a ruota libera', in onda domenica 5 gennaio. Nel salottino di Francesca Fialdini, la conduttrice ha presentato il suo libro 'Codice Ventura'. Quindi, ha parlato della sua vita privata e dei momenti più difficili della sua lunga carriera.Continua a leggere

“Hanno tirato fuori pure la droga”. Simona Ventura - la confessione choc sugli anni in cui non si è vista in tv : La conduttrice televisiva Simona Ventura ha rilasciato un’importante intervista nella giornata di ieri, domenica 5 gennaio, durante il programma di Rai 1, ‘Da Noi…A Ruota Libera’. Ha voluto fare un bilancio dell’anno appena terminato, ritenuto da lei molto positivo. La donna ha infatti dichiarato a proposito: “Il 2019 è stato l’anno della mia rinascita. Sono davvero orgogliosa di essere tornata in ...