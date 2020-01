Silvia Calandrelli è la nuova direttrice di Rai 3, ecco il curriculum (Di martedì 14 gennaio 2020) Silvia Calandrelli è la nuova direttrice di Rai 3. La direttrice di Rai Cultura, la struttura della Rai che si occupa di Rai Scuola, Rai Storia, Rai 5, dell'Orchestra Sinfonica Nazionale e delle produzioni di prosa e musica colta per le reti generaliste, subentra a Stefano Coletta, direttore della terza rete di Stato dal luglio 2017 e, sempre durante la giornata di oggi, nominato nuovo direttore di Rai 1.Per quanto riguarda la carriera in Rai di Silvia Calandrelli, nata a Roma nel 1963, la nuova direttrice di Rai 3 ha cominciato a lavorare nell'azienda di Viale Mazzini nel 1989, come programmista regista.Silvia Calandrelli è la nuova direttrice di Rai 3, ecco il curriculum pubblicato su TVBlog.it 14 gennaio 2020 19:28. Leggi la notizia su blogo

