Si apre enorme voragine in strada e inghiotte autobus: 6 morti e 10 dispersi in Cina (Di martedì 14 gennaio 2020) Un’enorme voragine si è aperta all’improvviso davanti a una fermata dell’autobus inghiottendo le persone e il bus che stava transitando in quel momento. È successo di fronte a un ospedale di Xining, in Cina. L’incidente ha provocato 6 morti, almeno 16 feriti e 10 dispersi. Le immagini delle videocamere di sorveglianza documentano anche un’esplosione scoppiata all’interno della voragine dopo la caduta del bus. Non è il primo episodio del genere in Cina: nel 2013, a Shenzhen, morirono cinque persone; due anni fa, a Dazhou, altre quattro vittime L'articolo Si apre enorme voragine in strada e inghiotte autobus: 6 morti e 10 dispersi in Cina proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

