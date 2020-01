Sanremo 2020: ospiti, novità, vallette e il programma di Amadeus (Di martedì 14 gennaio 2020) Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo e Amadeus ha presentato tutte le novità in una lunga conferenza stampa. Dopo aver svelato le canzoni e i cantanti in gara, il conduttore ha rivelato anche chi lo affiancherà nella conduzione della kermesse. Un folto gruppo di donne che si alterneranno nel corso delle puntate e che promettono già grandi emozioni. Confermate Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Antonella Clerici, che hanno affiancato Amadeus durante la presentazione del Festival. Niente da fare invece per Elisabetta Gregoraci, inizialmente indicata come una delle vallette di Sanremo. Ci saranno invece Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Mara Venier, Monica Bellucci, Sabrina Salerno e, a sorpresa, Alketa Vejsiu. Gli ospiti più attesi restano Tiziano Ferro, Fiorello e Roberto Benigni. Spazio anche ad Al Bano e Romina, che ... Leggi la notizia su dilei

