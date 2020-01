Ring Fit Adventure in 18 sudate ore di una folle speedrun (Di martedì 14 gennaio 2020) L'idea di un esercizio fisico non-stop di 18 ore probabilmente spaventerebbe molte persone. Ma questo è esattamente il tipo di maratona che alcuni speedrunner stanno affrontando nel tentativo di stabilire il proprio record con Ring Fit Adventure.Di solito, la campagna sorprendentemente lunga di Ring Fit Adventure dovrebbe essere affrontata in sessioni sensate che vanno da pochi minuti a un'ora. Tuttavia, come riportato da Vice, alcuni speedrunner stanno iniziando a sentire il fascino di Ring Fit Adventure e hanno iniziato ad affrontare il gioco con la loro irrefrenabile mentalità da record.Gli speedrunner di Ring Fit Adventure stanno cercando di assicurarsi i tempi migliori in ciascuno dei 23 mondi del gioco. Inevitabilmente alcuni vogliono sempre di più e ora stanno iniziando a correre attraverso l'intera esperienza il più rapidamente possibile.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

