Ricetta Alessandra Spisni, pasticcio di ceci per La prova del cuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) Gran sfida di ricette a La prova del cuoco oggi 14 gennaio 2020 con Alessandra Spisni e Daniele Persegani. La Spisni ci ha deliziato con la Ricetta del pasticcio di ceci, sono infatti i ceci i protagonisti di inizio puntata e se Persegani ha proposto gli gnocchi fatti con i ceci, la maestra in cucina romagnola ha inventato il pasticcio di ceci con ripieno di salame e formaggio. Possiamo scegliere di farcire il pasticcio di ceci della Spisni con il salame rosa, con la mortadella o con altri salumi, sarà sempre buonissimo. E’ una torta rustica con i ceci, invece delle patate questa volta usiamo i ceci già cotti. Non perdiamo questa Ricetta di Alessandra Spisni e le altre ricette in tv de La prova del cuoco e non solo. Avete i ceci già cotti in casa? Non. Vi resta che lavorare il tutto e in breve tempo avrete un’ottima cena per tutta la famiglia; ecco la Ricetta di oggi de La prova del ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

