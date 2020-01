Ricavi dei club di calcio: la Juve cresce e torna in top 10, aumento record dell’Inter che si avvicina, il Milan in discesa – La classifica (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel calcio italiano qualcosa si muove, ma ha i colori bianconeri e nerazzurri. La Juventus resta l’unica squadra della Serie A con un fatturato nella stagione 2018-2019 almeno in grado di competere con i top club europei: la Vecchia Signora è rientrate nella top 10 delle società che generano più Ricavi al mondo, secondo la classifica annuale stilata dalla Deloitte Football League (alla sua 23esima edizione). I campioni d’Italia, complice l’effetto Cristiano Ronaldo, sono passati da un fatturato di 395,4 milioni di euro a 459,7 milioni, recuperando una posizione. L’unico club italiano che riesce a rimanere in scia, un po’ come succede anche nella classifica di Serie A, è l’Inter: il lavoro di Suning comincia a pagare e ha portato ha un aumento record del fatturato 2018/19 (+30%) per la storia nerazzurra, con i Ricavi passati i da 280,8 milioni di euro a 364,6 ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

