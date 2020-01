Promozione, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese cade sul campo di Pozzuoli (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan giorgio del Sannio (Bn) – Dopo la sconfitta contro la capolista Akery Basket, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese cade anche sul campo della Fortitudo Pozzuoli per 59 a 51 nell’incontro valevole per la tredicesima giornata del campionato di Promozione. Partita che ha visto i padroni di casa sempre al comando. Fino al riposo lungo Pozzuoli sembrava essere in pieno controllo (31-23 al 20’) ma al ritorno dagli spogliatoi gli uomini della presidentessa Manganiello hanno provato a suonare la carica e a riaprire le sorti della contesa grazie ad un terzo quarto di livello. Una difesa che concedeva agli avversari appena 8 punti permetteva infatti di ricucire il gap e affrontare gli ultimi 10’ a soli 3 punti di distacco (39-36 al 30’). Nell’ultima e decisiva frazione però Pozzuoli ritrovava la verve offensiva mostrata in avvio, riusciva a contenere il ritorno ... Leggi la notizia su anteprima24

