Previsioni Meteo, FOCUS sulle concentrazioni inquinati: ancora fino a 80 µg per m3 in pianura Padana (Di martedì 14 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Il persistere di condizioni atmosferiche all’insegna dell’alta pressione, con colonna d’aria che spinge dall’alto verso il basso, sta protraendo a oltranza l’accumulo di sostanze inquinanti, negli strati di atmosfera prossimi al suolo verso il suolo. Sono molte le città italiane ove i limiti massimi di materiale particolato, ossia dei cosiddetti PM10 e soprattutto PM2,5, ancora più sottile e nocivo del PM10, si sono abbondantemente superati da diversi giorni e saranno superati ancora ancora per diversi altri. Nella mappa allegata, abbiamo evidenziato le aree, essenzialmente della Pianura Padana, ma anche del basso Piemonte, della Liguria e del Nord Lombardia, su cui sono previsti concentrarsi di più le polveri sottili per oggi è soprattutto per le prossime ore serali-notturne. È evidente come un po’ ovunque, sui settori ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

