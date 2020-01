Pensioni, la proposta di Tridico: “Fondo integrativo gestito dall’Inps per giovani precari e donne” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico pensa a un fondo pubblico per integrare le Pensioni di giovani precari e donne, i cui assegni rischiano di essere troppo bassi. La Cgil ha già bocciato la proposta: "È un grosso abbaglio. Chi ha un lavoro povero o precario non avrà mai le disponibilità finanziarie per fare versamenti aggiuntivi per un fondo integrativo". Leggi la notizia su fanpage

rendavo2 : RT @CesareSacchetti: Il governo francese ha ritirato la proposta di riforma delle pensioni. La lotta senza tregua dei francesi ha vinto. Il… - Cinquantenni : @robylum @CislNazionale @FurlanAnnamaria @RaiNews @FurlanAnnamaria #Ape come riforma #pensioni proprio non va anche… - PerfigliMatteo : RT @Satiraptus: Il #Governo apre la trattativa sulle #pensioni con la proposta “#Quota102”. Eppure in Italia ci sentiamo sempre a 90. @Per… -