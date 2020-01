Oscar 2020 | Florence Pugh | la sua reazione e il Senza veli prima e dopo la nomination

Oscar 2020: Florence Pugh, la sua reazione (e il topless) prima e dopo la nomination (Di martedì 14 gennaio 2020) Florence Pugh ha ricevuto una nomination agli Oscar 2020 e la sua reazione alla notizia ha già fatto il giro del web, complice un Senza veli. Florence Pugh ha festeggiato la nomination agli Oscar 2020 con un Senza veli, anche se opportunamente coperto. Candidata per il ruolo di Amy March in Piccole Donne, la giovane attrice, che in quel momento era a letto, non è riuscita a contenere la gioia. Quando ha ricevuto la telefonata del suo agente con la notizia della candidatura come miglior attrice non protagonista, la reazione di Florence Pugh è stata irrefrenabile, tanto da avere letteralmente travolto il lenzuolo in cui era avvolta (interrogata in proposito, ha ammesso di non essere una grande fan dei pigiami). Opportunamente documentata su Instagram, la doppia foto ... Leggi la notizia su movieplayer

