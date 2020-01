Nella piazza dello spaccio: "Noi, ostaggi dei pusher" (Di martedì 14 gennaio 2020) Paola Fucilieri Viaggio nel luogo dove è stato aggredito l'inviato di Striscia, Vittorio Brumotti: "Invasi dalla cocaina" Quella di domenica, a Monza, non era la prima volta per l'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. «Ad aprile il suo servizio televisivo sullo spaccio aveva puntato i riflettori sul degrado qui davanti alla stazione ferroviaria. Una realtà che da un anno a questa parte si è affievolita. Gli spacciatori africani però non gradiscono pubblicità per i loro traffici. E adesso, che dopo le retate e i controlli si sono spostati nei giardini di via Azzone Visconti, durante il sopralluogo della sua troupe hanno riconosciuto l'inviato di Mediaset. C'è stato un passaparola. E il giorno dopo,è successo quel che è successo». Diana Serna, peruviana dall'italiano perfetto, titolare del «Caffè vecchia stazione» di via Milano, per anni, è stata minacciata dai ... Leggi la notizia su ilgiornale

