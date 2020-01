Migranti, Taranto e Messina per Sea Watch e Open Arms: il ministero conferma (Di martedì 14 gennaio 2020) Buone notizie per le imbarcazioni umanitarie Sea Watch 3 e Open Arms. L’Italia ha assegnato la città di Taranto come porto sicuro per la nave dell’ex capitano Carola Rackete: la ong tedesca ha a bordo 119 persone, Migranti soccorsi in tre diversi interventi avvenuti nei giorni scorsi. Alla spagnola Open Arms invece è stato assegnato il porto di Messina. Il Viminale ha confermato ufficialmente l’assegnazione dei due porti alle ong. Leggi la notizia su notizie

