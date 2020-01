Maxi multa a TIM da quasi 5 milioni: cosa sarà successo? (Di martedì 14 gennaio 2020) Non se la passa certo bene TIM, di nuovo finita nell'occhio del ciclone delle multe comminate dall'Antitrust. Il Codice del Consumo, stando a quanto confermato da una recente istruttoria, sarebbe stato violato dal gestore blu, cosa che ha fatto scattare una sanzione pecuniaria da 4,8 milioni di euro, come specificato in questo comunicato stampa dell'AGCM (dove troverete tutti i particolari della vicenda nel caso in cui ci teniamo ad approfondirla). In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indagato circa alcune pratiche commerciali non ritenute corrette, purtroppo svolte dal gestore telefonico, che si sarebbe premurato di proporre delle offerte winback agli ex clienti senza dare loro tutte le informazioni del caso in merito. Nel dettaglio, sembra essere stato violato l'articolo 22 del Codice del Consumo relativamente ad offerte proposte da giugno 2018 ad ... Leggi la notizia su optimaitalia

fattoquotidiano : Una multa di 300mila euro è stata notificata a Claus Peter Reisch, il comandante tedesco della Lifeline… - Mov5Stelle : 'Una maxi multa non rende giustizia alle 43 vittime del ponte Morandi. Lo Stato non gioca al ribasso con chi si è… - Mov5Stelle : Maxi multa ad Autostrade? Non scherziamo. Lo Stato non accetta carità, ma è al lavoro per dare giustizia alle 43 vi… -