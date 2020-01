“La tua carta di credito è stata bloccata”: attenzione alla truffa ai danni di Nexi-CartaSì (Di martedì 14 gennaio 2020) L'ultima campagna di phishing si diffonde attraverso email spam inviate da mittenti con indirizzi plausibili e scritte in italiano tutto sommato credibile. Il contenuto però è fraudolento e serve solamente a convincere i destinatari a effettuare un finto login su una pagina esterna, che rivela ai truffatori i dati immessi. Leggi la notizia su fanpage

