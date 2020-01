La bolla (Di martedì 14 gennaio 2020) Alla fine di questa due giorni di Rieti resta una sensazione di “sospensione”. La sospensione di un partito, ma anche di un governo chiuso in una specie di “bolla”, che non è quella papale, per stare alle suggestioni lasciate dall’abbazia dove si è svolto il conclave democratico. Ma quella di un mondo “separato”, rispetto al fuoco della storia, già acceso o destinato ad accendersi. Ecco: una verifica, annunciata solo poche settimane fa, come imprescindibile – ricordate il “così non si va avanti”? – e adesso rinviata a chissà quando, ma comunque senza spiriti rusticani e con tanto bon ton di maniera; una situazione internazionale che, con la crisi libica, ha certificato la perdita di un ruolo da parte dell’Italia e, anche se si volesse aspettare il vertice di Berlino, il giudizio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

