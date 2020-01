Juventus, intervento riuscito per Demiral: i tempi di recupero (Di martedì 14 gennaio 2020) intervento chirurgico riuscito per Demiral: il comunicato ufficiale della Juventus sul difensore turco La Juventus ha diffuso un comunicato ufficiale in merito alle condizioni di Merih Demiral, infortunatosi durante il match contro la Roma: «Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro». «L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Tzouroudis, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

