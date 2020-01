Imprenditorialità e ICT: All’Unisannio studenti e ricercatori dall’Uzbekistan (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora ha incontrato stamani la professoressa Dilshoda Gafurova dell’Università Uzbeka Tashkent University of Information Technology insieme ai docenti Unisannio Francesco Lamonaca e Matteo Rossi. La professoressa Gafurova è ospite per due mesi presso l’ateneo sannita nell’ambito del Progetto PEEI (Project for Extra European Internship – Progetto di tirocinio extra europeo). Scopo del progetto è quello di consentire la crescita culturale e professionale dei giovani studenti e ricercatori dell’Uzbekistan. Sono previste nello specifico attività pratiche di tirocinio nei Dipartimenti di Ingegneria (DING) e di Diritto Economia Management e Metodi quantitavi (DEMM) dell’Università del Sannio e nei Reparti di Neonatologia e Dermatologia dell’Ospedale San Pio, con il ... Leggi la notizia su anteprima24

