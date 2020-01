Il poliziotto buono (Di martedì 14 gennaio 2020) Diventare un immigrato, non è semplice. Ma la violenza, la povertà e i cattivi sforzi del governo possono costringere più di una persona a lasciare la propria vita per iniziarla in un paese straniero. Il problema è che nella maggior parte dei casi non è facile, e l’immigrato è costretto a svolgere un lavoro qualunque per guadagnarsi il pane quotidiano. Questo panorama è molto difficile da comprendere per alcuni, spesso lo straniero può essere vittima di un certo rifiuto. Tuttavia, c’è sempre un’anima generosa disposta ad aiutare. Questa volta è stata la buona azione di un agente di polizia che ha toccato tutti sui social network. L’agente di polizia, Gustavo Rangel, non riuscì a contenere il suo spirito altruistico quando vide un venezuelano che vendeva torte per strada. Il fatto è avvenuto sabato 7 dicembre 2019 nella comunità di São José a Santa Catarina, in ... Leggi la notizia su bigodino

HeideVecchio : @giuliomeotti @SoniaLaVera Cosa dice il poliziotto buono? Sono ancora in confusione per le sberle del poliziotto cattivo... - duxfightdemon : @CesareSacchetti @Sercit1 Se fosse vero non si sarebbe dimesso. Due facce della stessa medaglia. Cercano di recuper… -