Di sera attrice a ‘Un posto al sole’, di giorno lavora per una ditta di pulizie: “Lo faccio a testa alta” (Di martedì 14 gennaio 2020) La sera la vediamo recitare in ‘Un posto al sole’, ma la mattina l’attrice da poco arrivata nel cast della celebre soap opera di Rai3 fa tutt’altro. Quello che fa il suo personaggio in realtà: lavora con la mamma in una piccola ditta di pulizie di famiglia. Lei è Imma Pirone, ha 32 anni e viene da Torre del Greco. In ‘Upas’ interpreta la parte di una cameriera, Clara, che in grembiule seduce Alberto Palladini, e al quotidiano Il Mattino ha raccontato che se da un lato non vuole abbandonare il sogno di diventare un’attrice, dall’altro non vuole lasciare da sola la mamma al lavoro. Prima Imma studiava danza ma poi, per motivi economici, l’ha dovuta lasciare. “Ho dovuto smettere – ha spiegato al Mattino – perché un giorno mi hanno chiamato per il pagamento della retta e per dirmi dei costi successivi. Io non sapevo come dirlo a casa. Alla fine, a mio padre, per non ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

