Demiral operato per l’infortunio al ginocchio: report medico della Juve sui tempi di recupero (Di martedì 14 gennaio 2020) Merih Demiral è stato operato per l'infortunio al ginocchio subito domenica sera a Roma. La Juventus ha pubblicato il bollettino medico ufficiale sulle condizioni del calciatore e sui tempi di recupero: "L’intervento è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale sono di 6-7 mesi". Leggi la notizia su fanpage

forumJuventus : #rvs ?? Demiral, domani sarà operato all’estero. Il difensore reagisce all’infortunio: 'Vorrei ringraziare tutti per… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Demiral è stato operato al ginocchio: tempi di recupero di 6-7 mesi ?? - Ansa_Piemonte : Calcio: Demiral operato in Austria, 6-7 mesi per il recupero - Piemonte -