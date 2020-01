Caso Saguto: pm, ‘Scoperto sistema tentacolare ma non è un processo all’antimafia’/Adnkronos (5) (Di martedì 14 gennaio 2020) (Adnkronos) – Poi, parlando dell’agenda a blu agitata questa mattina in aula dall’ex giudice Saguto nel corso di dichiarazioni spontanee, e che conterrebbero le segnalazioni fatte dai magistrati alla Saguto, Bonaccorso dice: ‘I magistrati non hanno motivo di essere terrorizzati dal contenuto dell’agenda di Silvana Saguto, che ha portato in aula anche oggi”. Già nei mesi scorsi Saguto aveva portato in aula l’agenda elencando i nomi dei colleghi che le avrebbero segnato quei nomi per le amministrazioni giudiziarie. ‘Qualcuno ha insinuato in maniera vergognosa – dice Bonaccorso – che dopo che la dottoressa Saguto ha agitato l’agendina, questo processo è cambiato. Si deve solo vergognare chi ha detto questo. Il processo non è cambiato e non può cambiare”. E ha aggiunto: “Avrei preferito che l’agenda ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

