Caso Gregoretti, Salvini: «Si vergognano di dire se sono un criminale o no» (Di martedì 14 gennaio 2020) Tiene banco la questione del possibile rinvio sul voto dell’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, il leader della Lega per il quale il tribunale dei ministri ha chiesto l’ok del Senato per avviare il processo sul Caso Gregoretti, quello della nave su cui sono stati bloccati al largo per diversi giorni 131 migranti. L’ex ministro dell’Interno ha stigmatizzato l’intenzione della giunta per le immunità di chiedere un rinvio del voto, a una data successiva a quella delle elezioni in Calabria e in Emilia-Romagna. LEGGI ANCHE > La Lega approfitta dei senatori della maggioranza assenti per l’antimafia per fare il bello e il cattivo tempo sul Caso Gregoretti Caso Gregoretti, la dichiarazione di Salvini Secondo Matteo Salvini questo rinvio sarebbe strumentale e punterebbe ad agevolare le varie forze politiche in opposizione al centrodestra nelle ... Leggi la notizia su giornalettismo

