Calciomercato Milan | Franck Kessié nel mirino di Arsenal e West Ham

Ricardo Rodriguez si allontana dal Milan. Nel futuro del calciatore svizzero potrebbe esserci l'Eredivisie, visto che il PSV Eindhoven si è mosso concretamente per chiudere l'affare con la società rossonera ma l'offerta degli olandesi è di un prestito oneroso mentre i meneghini spingono per l'inserimento dell'obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan : tra acquisti e cessioni - ecco il punto della situazione : Calciomercato Milan: tra acquisti e cessioni, ecco il punto della situazione Il Milan, come da previsione, si sta muovendo parecchio in questa sessione di Calciomercato invernale: dopo Ibrahimovic, nelle ultime ore sono stati ufficializzati il difensore Kjaer e il portiere Begovic. Facciamo di seguito il punto della situazione tra acquisti e cessioni in casa rossonera. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Gli acquisti del Milan in ...

Calciomercato - scambio a sorpresa Inter-Milan : intreccio Atalanta-Genoa - il sostituto di Murillo e l’attaccante del Torino : Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, la stagione sta regalando grande spettacolo con tante squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio e non solo, ecco tutte le trattative nel dettaglio. CRUYFF – Jordi Cruyff è il nuovo commissario tecnico dell’Ecuador. La Federcalcio ha ...

Calciomercato - Inter e Milan lavorano allo scambio Vecino-Kessie : Dopo i precedenti affari, che hanno segnato il mercato rossonerazzurro negli anni passati, i due club Milanesi potrebbero nuovamente ritrovarsi davanti al tavolo delle trattative per lo scambio tra i due centrocampisti di Conte e Pioli. Un possibile affare che riporta alla mente dei tifosi i famosi casi di Pirlo e Seedorf.Continua a leggere

Calciomercato Milan - Suso ha chiesto la cessione! Le ultime : Calciomercato Milan, Suso avrebbe chiesto la cessione in questo mercato di gennaio alla dirigenza: le ultime Dopo le continue critiche da parte dei tifosi, è arrivata la tanto attesa esclusione di Suso dall’11 titolare in occasione del match contro il Cagliari. Questa è stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Lo spagnolo infatti, […] L'articolo Calciomercato Milan, Suso ha chiesto la cessione! Le ultime proviene da ...

Il trentaduenne portiere bosniaco, che in carriera ha anche vinto un titolo con il Chelsea di Antonio Conte, è arrivato a Milano in prestito secco dal Bournemouth fino al termine della stagione: "Sono molto felice di unirmi a questo fantastico club. Non vedo l'ora di unirmi ai miei compagni di squadra".

Calciomercato Milan - ufficiale : via Reina - ecco Begovic – FOTO : Il Milan saluta Pepe Reina, diretto all’Aston Villa: il rinforzo di Calciomercato è Begovic, che ricoprirà il ruolo di vice-Donnarumma «AC Milan comunica di aver ceduto alla società Aston Villa FC le prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020». Questo il comunicato dei rossoneri, che certifica il prestito del portiere spagnolo. Al suo posto ecco Begovic: «AC Milan comunica di aver ...

Calciomercato - bomba sul Milan : portiere al Bologna - attaccante per Atalanta - duello Samp-Torino - mosse di Fiorentina e Genoa : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo, le prossime giornate saranno veramente fondamentali. Il Calciomercato nel frattempo entra sempre più nel vivo, ecco le ultime indicazioni. Atalanta – L’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Luca Vido al Crotone e la successiva ...

Dopo le ultime deludenti prestazioni e la panchina di Cagliari, il giocatore spagnolo è ad un passo dal lasciare il club rossonero. Il ventiseienne di Cadice si trova infatti in sede per discutere del suo futuro e per valutare le offerte arrivate al Milan. Oltre alla Roma, per Suso ci sarebbero anche le richieste di Lipsia e di alcuni club inglesi.

Calciomercato - doppia cessione in casa Fiorentina : novità per Milan e Sampdoria - colpi di Napoli e Bologna : Calciomercato – Giornata intensa per le trattative di Calciomercato. Tante le squadre al lavoro per chiudere importanti colpi. Molto attive le compagini di Serie A, ma si muove qualcosa anche in Serie B. Bologna – I felsinei sono forti su Ibanez. Il centrale dell’Atalanta è appetito anche dalla Roma, ma Walter Sabatini si è detto convinto di poter chiudere nelle prossime ore. Accordo sulla base di 9 milioni di euro più 2 ...

Calciomercato 13 gennaio : Kjaer-Milan - UFFICIALE! Inter-Eriksen - si entra nel vivo. Juve - Rugani non parte. Roma su Politano : Calciomercato 13 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 13 gennaio. Affari, ultimissime e possibili colpi di scena in vista della fase calda del Calciomercato. MILAN– Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Kjaer. Sfuma definitivamente il passaggio di Todibo a Milano, il giocatore andrà allo Shalke 04. INTER– Si complica Vidal, mentre Eriksen […] L'articolo Calciomercato 13 gennaio: Kjaer-Milan, ...

Jerome Boateng al Milan?/ Calciomercato - il Bayern Monaco chiede 15 milioni : Jerome Boateng-Milan, nome nuovo per la difesa rossonera: contatti con il Bayern Monaco, le ultime notizie sulla trattativa.

Calciomercato Milan - beffa per Todibo : oggi la firma con lo Schalke 04 : Il Milan dice addio all’obiettivo di Calciomercato Todibo: il difensore è in Germania, tutto fatto per il passaggio allo Schalke 04 Todibo ha preferito Gelsenkirchen a Milano. Il sogno di Calciomercato del Milan per la difesa è così sfumato: il giocatore ha preferito trasferirsi in Germania, con la formula del prestito secco fino a fine stagione per restare così legato al Barcellona. Come riportato dalla Bild, infatti, il transalpino è ...

Calciomercato Milan - sfuma Todibo : pronta la firma con lo Schalke 04 : Il Milan dice addio all’obiettivo di Calciomercato Todibo: il difensore è in Germania, quasi fatta per il passaggio allo Schalke 04 Todibo ha preferito Gelsenkirchen a Milano. Il sogno di Calciomercato del Milan ha preferito trasferirsi con la formula del prestito secco fino a fine stagione per restare legato al Barcellona. Come fa sapere Bild Sport, il difensore francese è già atterrato a Düsseldorf, in Germania: si attende soltanto ...