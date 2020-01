Blake Lively, nuovo look per l’attrice: “Irriconoscibile” (Di martedì 14 gennaio 2020) Bellezza singolare e molto raffinata, Blake Lively ha stupito tutti i suoi fan con il nuovo taglio bowl cut che ha sostituito i suoi lunghi capelli biondi e ondulati. Così eravamo del resto tutti abituati a vederla in Gossip Girl, tanto che la gran parte dei suoi ammiratori non è ancora uscito dallo straniamento avuto dalla notizia. Anche l’attrice, nuovamente mamma da poco per la terza volta nonché compagna di Ryan Reynolds, sa del resto che un taglio corto è sempre un tantino azzardato. Blake Lively, look rinnovato Ma lo scatto di Blake Lively apparso su Instagram rappresenta in verità una sorta di anticipazione del suo nuovo ruolo. La vendicativa Stephanie Patrick è di fatto la protagonista del film The Rhythm Section in uscita il prossimo 31 gennaio. La donna, nel dettaglio, perde tutto quello che ha in ciò che a prima vista appare un incidente. A differenza di Charlize ... Leggi la notizia su notizie

Inprimeit : Blake Lively senza trucco e con bowl cut è irriconoscibile - zazoomblog : Blake Lively senza trucco e con bowl cut è irriconoscibile - #Blake #Lively #senza #trucco -