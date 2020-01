Andrea Vianello, ex direttore Rai 3 rivela: “Ho avuto un ictus, non riuscivo più a parlare” (Di martedì 14 gennaio 2020) A quasi un anno dalla sua sparizione, Andrea Vianello ha raccontato con un tweet la verità dietro la sospensione del suo programma, Rabona. Inizialmente passato come infortunio, il giornalista ha rivelato di essere stato colpito da un ictus, che gli ha causato anche conseguenze molto gravi. A febbraio 2019 il misterioso allontanamento Erano state molte le voci e i misteri attorno all’allontanamento di Andrea Vianello e della sospensione del programma. La Rai aveva comunicato che Vianello aveva accusato un infortunio, quando aveva interrotto la diretta del programma Rabona il 2 febbraio 2019. C’era stata molta apprensione e curiosità attorno alle sorti del giornalista, editorialista del TG2 e anche direttore di Rai 3 da novembre 2012 a febbraio 2016. Nel luglio 2017 inoltre è stato anche vice direttore di Rai 1.Un mistero che lo stesso Andrea Vianello ora ha svelato, pubblicando ... Leggi la notizia su thesocialpost

