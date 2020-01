Uncharted il film: Ruben Fleischer in cima alla lista per dirigere Tom Holland e Mark Wahlberg (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo sviluppo del film di Uncharted ha avuto momenti travagliati, con l'ultimo regista, il sesto per la precisione, che si è tirato fuori. Ora però sembra che Sony Pictures abbia in cima alla sua lista un nuovo papabile nome, ovvero Ruben Fleischer.Fleischer è famoso per aver diretto film come Zombieland e Venom e a quanto pare per Sony sarebbe perfetto per dirigere Tom Holland e Mark Wahlberg. L'attuale bozza della sceneggiatura è di Rafe Judkins e del team di Iron Man Art Marcum e Matt Holloway.Il film sarà prodotto in collaborazione con due società, Atlas Entertainment di Charles Roven e Alex Gartner ed Arad Productions con Avi e Ari Arad. Dopo la creazione di PlayStation Productions lo scorso anno guidata da Asad Qizilbash e Carter Swan, questa sarà la prima vera partnership. Qizilbash e Swan saranno i produttori esecutivi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

