Ufficiale, Kjaer è un nuovo giocatore del Milan: le cifre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Kjaer stipendio Milan – Adesso è Ufficiale: Simon Kjaer è un nuovo calciatore del Milan. L’annuncio è arrivato direttamente dal club rossonero, che ha ufficializzato l’ingaggio del difensore in prestito dal Siviglia. Kjaer ha siglato un contratto di sei mesi e prende il posto del partente Caldara, tornato a Bergamo in prestito per 18 mesi … L'articolo Ufficiale, Kjaer è un nuovo giocatore del Milan: le cifre Leggi la notizia su calcioefinanza

Ufficiale Kjaer Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ufficiale Kjaer