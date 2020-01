Treviso, bambino caduto da una sedia, è grave (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un terribile incidente domestico è accaduto nel pomeriggio di sabato undici gennaio, a Marcon, un paese in provincia di Treviso. La vittima, è un bambino di soli nove anni, che ora è ricoverato in rianimazione. Per i medici non è in pericolo di vita, ma potrebbe aver riportato gravi traumi neurologici. Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i suoi genitori, che lo hanno trovato a terra privo di sensi. In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, sembrerebbe che il piccolo era in casa con la madre ed il padre. L’abitazione è composta da due livelli. Lui era al piano superiore, mentre i genitori al piano inferiore. All’improvviso, i due hanno sentito un forte rumore, dovuto ad una caduta e per questo sono saliti di corsa. Una volta raggiunta la stanza, hanno trovato il bambino a terra, privo di sensi. Era scivolato da ... Leggi la notizia su bigodino

